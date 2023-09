Värskenduskuuri läbinud Vana-Kalamaja tänava üheks uhkuseks on ajaloolised kanalisatsiooniluugid

Sotsiaaltöötaja Andres Siplane on elanud Kalamajas 18 aastat. Tema huvi kanalisatsioonikaevukaante vastu sai alguse ühe konkreetse luugi tõttu. „Ma elan Kotzebue tänava nurga peal ja iga kord, kui lähen prügi välja viima, jääb minu teele üks muidu üsna tavalise nõukaaegse väljanägemisega luuk, mille peal on kirjas „Lietuvos“ ja aastanumber 92,“ räägib ta. „Kui sa oled käinud rohkem kui kümme aastat üle selle luugi, siis ühel hetkel hakkad mõtlema: mispärast just „Lietuvos“ ja kuidas see aastanumber sinna nõukaaegse disainiga luugi peale sai?“