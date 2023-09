Mis saab Kohtla-Järvest? Linnapea Virve Linder: „Pärast Eesti vabariigi iseseisvumist pole Kohtla-Järvel majanduslikus mõttes häid aegu olnud.“

Kohtla-Järve on satelliitlinn, see on kõrvaltvaatajale hoomamatu süsteem. Kohtla-Järve linna süda on Järve linnaosas, ent linnaosad laiuvad siin- ja sealpool Jõhvit. Lisaks Järvele on linnavalitsusel hallata ka Kukruse, Sompa, Ahtme ja Oru. See on leebelt öeldes päris keerukas skeem. Virve, kes on ausalt välja öelnud, et tahtis lapsest saadik linnapeaks saada, on kolmveerand aastat tuhisenud kui keravälk. Teda jaguks justkui igale poole. Ka suuri pidusid on linnarahvaga peetud õige mitu. Elu näikse olevat ses isemoodi linnas käima läinud.