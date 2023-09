OHOH! Armastatud saatejuht Anu Välba paljastas enda kohta seniteadmata fakti

ETV saatejuht ja toimetaja Anu Välba eelistab olla intervjueerija rollis ning on väga harva enda kohta midagi isiklikku jaganud. Eile õhtul said aga moehuvilised teada, et Anu on pidanud müüjanna ametit ning astunud üles ka modellina. Moeõhtut juhtinud Välba kandis rabavat punast pükskostüümi, mis andis vihje selle sügise ühele hittvärvile.