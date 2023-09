ÕL ROOTSIS | VIDEO, GALERII JA REPORTAAŽ | Carl Gustafil täitus pool sajandit troonil. Kuningapere austaja: las valitseb, siis Victoria saabki perele pühenduda!

„Saime lihtsalt juhuslikult teada, et täna on siinse kuninga troonijuubel, eile üks naine ajas meile linnas pada ja ütles, et reedel on kuninga enda juubel. Õnneks saime õige informatsiooni,“ jutustab austaallane Gregory, kes naisega Skandinaavias reisib ja läbi õnne ka Rootsi kuningliku pere oma silmaga ära näeb. 15. septembril täitub 50 aastat päevast, mil 27aastane kroonprints Carl Gustaf oma vanaisa Gustaf VI Adolfi surma järel troonile tõusis.