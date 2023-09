UHKE TIITEL! Urmas Sõõrumaa pühitseti pühaduse kõrgeima tunnustusega: head asjad lihtsalt sünnivad, kui oled südamega enda tegemiste juures

Sõõrumaa on enda sõnul tavaline pühapäeviti kirikuskäija, kellel pole kirikus suurt rolli. Küll aga tunnustati teda inimeste teenimise eest just ühiskondlikul tasandil. „See on tunnustus ja märkamine minu pühendumistele,“ selgitab ärimees tänulikult ega varja, et selline tunnustamine motiveerib tehtud tegemisi ka jätkama. „Eks ma saan ka kirikuliinis aidata midagi aeg-ajalt korda teha ja toetada. Olen seda pikka aega ka teinud. Ja mitte ainult õigeusu kirikule, vaid ma arvan, et Eestis praktiliselt polegi liikumist, mida ma poleks aegade jooksul toetanud.“