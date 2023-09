BRATWURST JA ÕLU: prints Harry pidas Saksamaal 39. sünnipäeva

Daily Maili andmeil pidutses Harry sünnipäeva eelõhtul koos abikaasa Meghani ja sõpradega Düsseldorfi vanalinnas asuvas Schumacheri pruulikojas. Selle omanik Thea Ungermann rääkis Saksa ajakirjandusele, et Harry on väga tore ja et printsil oli väga lõbus. „Meghan oli imearmas … Harry ja Meghan istusid õhtusöögil kõrvuti. Mul tuli kananahk peale, kui nad restorani astusid!“