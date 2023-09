„EESTI LAUL“ TULEB TAAS TEISITI! Karmel Killandi: hoiame ka meie kokku. Poolfinaal toimub Euroopa kultuuripealinnas

„Ootame konkursile lugusid, mis esindaksid Eestit parimal moel kogu Euroopa ees,“ avab rahvusringhäälingu elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi uue Eesti Laulu hooaja. Eesti suurima lauluvõistluse kulminatsioon saabub 17. veebruaril, kui toimub finaal Tallinnas.



Tänavune konkurss on läbinud mitu uuendust. Varasema kahe poolfinaali asemel toimub sel aastal vaid üks poolfinaal - eelvõistlus 20. jaanuaril Tartus. „Muutuvat maailma ja keerulist majanduskeskkonda arvestades hoiame ka meie kokku, aga toome uue Eesti muusika parimal võimalikul moel esile. Ja mis oleks parem koht Euroopasse suunduva laulu otsimiseks, kui 2024. aasta Euroopa kultuuripealinn Tartu,“ selgitab Karmel Killandi.



Eelvoorust valib laiapõhjaline žürii välja 20 laulu, millest viis laulu saavad žürii valikul otse finaali ja 15 lähevad poolfinaalist edasipääsu nimel võistlema. Tänavune žürii on mitmekümneliikmeline, mis esindab muusikalisi teadmisi ja kogemusi, aga sinna kuulub ka tavalisi inimesi, kellele muusikat kirjutatakse. Finaalis võistleb kümme laulu, „Eesti Laul 2024“ võitja selgub superfinaalis telefonihääletuse tulemusena.



“Eesti Laul 2024“ konkursile saab lugusid esitada kuni 23. oktoobrini, tähtaeg on kell 12 päeval. Konkursil osalemise tasu on kuni 21. oktoobrini 50 eurot eestikeelse loo eest ning 100 eurot võõrkeelse või mitmekeelse laulu eest. Konkursi viimastel päevadel osalustasud kahekordistuvad ja on vastavalt 100 ning 200 eurot.