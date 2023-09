VIDEO | Vähiga heitlev Evangelista tegi Vogue'i galal koos teiste supermodellidega unustamatu etteaste

Nurjunud iluprotseduuri tõttu sandistatud ja aastaid avalikkuse eest redutanud supermodell Linda Evangelista suurejooneline comeback moeareenile on mõrkjasmagus - 1990. aastate esikaunitaride hulka kuulunud Evangelista tunnistas hiljuti, et tal on vähi tõttu eemaldatud mõlemad rinnad, kuid haigus tuli ikkagi tagasi. Äsjasel Vogue Worldi galal marssis ta siiski koos omaaegsete kolleegidega uhkelt lavale.