HÜVA NÕU | Miks uute alguste loomine tekitab meis hirme? Mida siis ette võtta?

Coach ja mentor Britta Burket kirjeldab, et kui sa oled pidevalt pinges, ärritud kergesti ja suhted lähedaste, töökaaslaste või perega on vaevalised, on see märk sellest, et kõik su elus ei ole tasakaalus ja viisil, mis tooks meelerahu või tekitaks häid tundeid endas. Aga mida siis ette võtta?