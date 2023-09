Äsja 60. sünnipäeva tähistanud ettevõtja Jaanus Rahumägi: maailmas toimuvad hullud asjad, ebakindlust on palju ja vajadus turvalisuse järele on kasvanud kõikjal

„Ma kavatsen praegu väga mõnusalt elada,“ sõnab Kroonikale Jaanus Rahumägi. Ettevõtja ütleb oma 60. sünnipäeva valguses, et täna nopib ta vilju, mida on aastakümneid istutanud. Ainus, mida ta ei mõista, on see, miks eestlased omavahel nii armutult purelevad.