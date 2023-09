KATKEND RAAMATUST | Armastuseäri Tuneesias: kõigepealt kaotad südame, siis raha pangakontolt

Tuneesias asuv kõrbelinnake Douz pole jäänud puutumata erilisest ärist: võluvad hoolitsetud mehed meelitavad üksinda reisivaid naisturiste kaunite sõnadega. Vohab bezness ehk turistlik armastuseäri. „Väikesed nüansid ju on, kas tegu on itaallanna, prantslanna, hispaanlanna või ameeriklannaga. Aga nad kõik on tegelikult valmis meid uskuma ja maksavad ka,“ kinnitab hurmur Moncef, kes nõnda oma taskuid täidab.