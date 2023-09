LENNUK VÄLJUS JUST ENNE KATASTROOFI! Suunamudija Agne Vaher ja tema kihlatu pääsesid Maroko sajandi suurimast maavärinast väga napilt

Agne Vaheri sõnul olid nad tegelikult perega kahenädalasel puhkusel Marbellas, kuid ühel hetkel tuli neil kihlatuga (Rainer Aus – toim.) mõte kahekesi kolmeks päevaks ka Marrakechi minna. On ju see üks eriline koht ja pealegi vaid tunnise lennu kaugusel. „Vanemad tulid poole reisi pealt appi last hoidma. Marrakechi kindlasti lapsega ei soovitaks minna,“ mainib naine.