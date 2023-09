USA moekunstniku pihtimus: "Imetasin ema käsul oma nooremat venda."

1971. aastal Moskvas juudi peres Julia Leibovi nime all sündinud ja kolmeaastaselt koos perega USAsse siirdunud Haart kolis algkoolis New Yorgi osariigis asuvasse Monseysse, kus on suur haredi juutide kogukond. Ema-isa muutusid uues kogukonnas väga usklikuks. Sellest kõigest räägib endine Elite Model Managementi modelliagentuuri juht ning Itaalia moemaja La Perla loominguline juht Netfixi lühisarjas „My Unorthodox Life“ ning mullu ilmunud mälestusteraamatus „Brazen: My Unorthodox Journey from Long Sleeves to Lingerie“.