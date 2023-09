FOTO | Mängi julgelt, kui oled vähemalt sama hea! Alikaga Eurovisionil käinud klaver jõudis taas lennujaama

29. märtsi varahommikul viidi Tallinna lennujaama reisiterminalist ära klaver, mis toimetati Liverpooli. Ikka selleks, et laulja Alika Milova saaks Eurovisioni lauluvõistlusel Eestit esindada igati väärikalt. Nüüd, mil suurest lauluvõistlusest on möödas juba mitu kuud, on pill tagasi lennujaama jõudnud. Eurolaulik Milova jagab Instagramis: „Mul on suur au teatada, et nüüdsest on Tallinna lennujaamas täpselt sama klaver, mis oli minuga kogu Eurovisioni teekonna vältel.“