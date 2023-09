Laulja Elina Martinson maovähendusoperatsioonist: sain aru, et psüühikahäire puhul pole dieetidega midagi pihta hakata

Laulja ja lauluõpetaja Elina Martinson on alati olnud särav ning kaunis, seda kaalul näitavast numbrist hoolimata. Suure osa oma elust on naine olnud kimpus aga ülesöömishäire ja sellest tuleneva ülekaalulisusega. „Olin 12aastane, kui hakkasin ülekaaluga võitlema. Alles kümme aastat hiljem sain teada, mis on ülesöömishäire. See on psüühikahäire, mille puhul ei aita lihtsalt kalorite lugemine ja trennis käimine,“ räägib Elina.