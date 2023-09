AUSTAJATE JÄÄGITU TOETUS! Ingvar Villido andis eile õhtul veebiloengu, tema mõtteid kuulama ja nõu saama oli kogunenud tuhatkond inimest!

Skandaali sattunud Ingvar Villido andis kolmapäeva õhtul Zoomis loengu Teadmiste Tee. „Muidugi loeng toimub, see (skandaal – toim.) ei sega ju õpetamist,“ vastas Õhtulehe pärimisele üks korraldajatest mõned tunnid varem. Selgub, et ka austajate toetus on jäägitu: „See on lihtsalt laim!" põrutab üks neist.