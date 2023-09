ARVUSTUS | Vapustav kinoelamus. „Sõdur“ on Bollywoodi kiirkursus ja esmaklassiline meelelahutus

Mis veider asi on see salapärane „Bollywood“? India filmitööstus on maailma suurim. Sealt tuleb igal aastal 1500-2000 täispikka filmi rohkem kui kahekümnes erinevas keeles. Meie oleme enamasti harjunud tarbima Hollywoodi toodangut, kus kõrvaleineks või magustoiduks Euroopa kunstikino. Internetis levib lõputult klippe, et kuivõrd koomiline on keskmine Bollywoodi toodang, kuid eelmisel nädalavahetusel esilinastunud „Sõdur“ („Jawan“) on tõeline maiuspala igale filmisõbrale. Tegemist on ülivõrdes kogemusega, mida on keeruline sõnadesse panna. Kuiv ja vaoshoitud eestlane vajab seda turgutavat elamust, et veidi vabamalt hingata. Kõik ei pea alati nii pinges olema.