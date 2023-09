Aasta alguses meelitas rahva kinno „Suvitajad“, nüüd loodetakse sama filmilt „Vigased pruudid“

Raha, mida Eesti riik filmitootmisele eraldab, on kuus miljonit eurot. Kõlab esmapilgul pidulikult. Ent tegelikkus on midagi muud. „Selle rahaga, mida riik eraldab, ei saa filme teha,“ teab Sepp, et üks film võtab juba kaks-kolm miljonit eraldatud summast ära. Õnneks on nüüdseks tekkinud juba nii palju sponsoreid, et filmitegu rahapuuduse taha kinni ei jää. Ning raha on ka põhjus, miks üha enam sünnib koostööfilme teiste riikidega.