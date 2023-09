„MASTERCHEFIST“ SUPERSTAARISAATESSE! Astrid Näälik: „Laulmine meeldib mulle ikka rohkem kui kokkamine.“

Astridi sõnul on ta laulnud põhimõtteliselt terve elu. „Sellest ajast, kui hakkasin rääkima ... Umbes kaheaastasest saati,“ arvab ta ja mainib, et musikaalse lapsena sai läbi käidud tõepoolest kõikvõimalikest kooridest ja hääleseadjate juurest. Ent pikemalt – koguni seitse aastat – tegeles Astrid laulmise ja näitlemisega Muusikaliteatris. „Just sealt tuligi see suurem pisik külge, et tahaks rohkem suurel laval laulda ja esineda. Päris mitu suurt rolli sai tehtud,“ räägib ta rahulolevalt.