TRAAGILISELT LÜHIKESEKS JÄÄNUD ELU: „Kiirete ja vihaste" täht Paul Walker võinuks täna tähistada 50 aasta juubelit, kuid saadab omastele teispoolsusest märke

Saatuslikul 30. novembril 2013 oli 40aastasel Walkeril „Kiirete ja vihaste“ seitsmenda osa võtetes paus ning ta veetis aega oma ema Cheryli ja 15aastase tütre Meadow' seltsis. Ema Cheryl rääkis 2018. aasta dokfilmis „I Am Paul Walker“, et kuulus poeg kavatses õhtul koos tütrega jõulukuuse osta ja seda ehtima asuda. Päeval sai ta aga ootamatu tekstisõnumi, mille peale minema tuiskas. Paulile meenus, et tal on oma heategevusfondi Reach Out Worldwide üritus Haiiti taifuuniohvrite hüvanguks.