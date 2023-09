TÄHED JA TÄHEKESED | Emil Rutiku tütar Sofia soovib elu siduda muusikaga: isa on õnnelik selle üle, et olen läinud tema jälgedes

„Arvan, et, et ta on väga uhke ja õnnelik selle üle, et olen läinud tema jälgedes, sest minu vanem õde ja vend tegelevad hoopis moega. Isa ilmselt salaja loodab, et ma seda muusikateed lähen ja jätkan,“ räägib Emil Rutiku noorim laps Sofia (17), kes nimetab end Hunt Kriimsilmaks – tegeledes muusikaga, kirjutades luuletusi, tehes käsitööd ja tegutsedes veel sajal rindel.