Grimesi paljastused: Elon Musk saatis tema keisrilõikefoto sõpradele ega luba tal pojaga kohtuda

Steve Jobsi elulooraamatu autorina tuntud Walter Isaacson on valmis saanud Elon Muski biograafia, mille katkeid on jõudnud juba avalikkuse ette. Rabav oli uudis, et Muskil on nüüdseks 11 järeltulijat - poptäht Grimes tunnistab raamatus, et neil on lausa kolm ühist last, mitte kaks, nagu seni on teatud. Kuulsa paari kolmas laps on poeg, kes kannab nime Techno Mechanicus ja keda vanemad hüüavad Tauks.