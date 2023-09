HÜVA NÕU | Miks sõltume oma heaolus kaaslastest ja õnne taseme määrab staatus?

Inimesed jahivad õnne sageli väljaspoolt, aga see on ohtlik teekond. Kui sinu õnn sõltub millestki või kellestki teisest, siis tekitab see tingimuslikkust ja sealt edasi sõltuvust. „Paljud sõltuvad oma heaolus kaaslasest ja õnne taseme määrab sel juhul suhte staatus. Emotsioone on oluline kogeda, lein suhte lõppemisest on loomulik. Samas tasub olla hoolikas, et sellesse kurbusesse ohvrina kinni ei jää,“ hoiatab Dali, kes ise samamoodi suvel teadlikult leina koges ja sellest siis edasi liikus, leides oma sisemise rahu olenemata, kas tema kõrval on kaaslane või mitte.