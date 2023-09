GALERII | Kas olid ka kohal? Lilleoru keskuse 30. sünnipäeval käis ligi pool tuhat inimest

Lilleoru õpetaja Ingvar Villido rääkis, et keskus alustas kolmkümmend aastat tagasi paljude erinevate põnevate õpetuste jagamisega, kuid peagi ilmnes, et inimesed ei saanud neist vajalikku abi. See innustas Villidot looma uut õpetust – teadliku muutuse kunsti –, mis aitab inimesel vabaneda oma emotsioonidest ja seeläbi terveneda ning ka terve püsida.