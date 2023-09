Veneetsia filmifestivali võitis "Soosiku" režissööri uus linateos Emma Stone'iga

„La La Landi“ režissööri Damien Chazelle'i juhitud žürii määras Veneetsia festivali peaauhinna Kuldlõvi filmidest „Homaar“ ja „Soosik“ tuntud kreeka režissööri uudisteosele, mille peaosas särab „Soosikuski“ mänginud Emma Stone. New York Timesi hinnangul on Stone'i kehastumine seksuaalset ja filosoofilist virgumist kogevaks naiseks virtuoosne. Ka režissöör ütles, et peategelast Bella Baxterit poleks Emma Stone'ita olemas. „See film on tema, kaamera ees ja kaamera taga.“