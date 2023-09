Maailma seksikaim mees võttis naise

New York Posti andmeil abiellusid „Kapten Ameerika“ täht (42) ja tema portugallannast südamedaam Alba Baptista (26) laupäeval oma kodus Bostoni lähistel. Chris Evans on tuntud oma eraelu hoolika varjamise poolest - nii pole ime, et pulmalistelt nõuti vaikimislepingu allkirjastamist ja oma telefoni loovutamist.