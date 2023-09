GALERII JA REPORTAAŽ | Kas eestlaste laada-ramm ka roostetab? Ei ta roosteta! Seal, kus liigub sularaha, on ka elu

„Rahval ostujõudu on, selles pole küsimust. Ostetakse aga mitte uisapäisa, vaid ikka seda, mida päriselt on vaja,“ jagab oma müügikogemust õuna krõmpsutav käsitöömüüja. Tema lett on lookas erinevatest kinnastest, mütsidest, kudumitest. Ka teised kauplejad ei kurda vähese müügi üle. Laat on eestlastel lihtsalt veres! „Kui kuskile minna, siis ikka laadale,“ ütleb kogenud kaupmees. Seal, kus liigub sularaha, seal on ka elu. Nii ka 9. septembril Tartus peetud traditsioonilisel Maarjalaadal.