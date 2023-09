PILTUUDIS KESKERAKONNA KONGRESSILT: Siret Kotka on uue kihlatuga lapseootel!

Tähelepanelikud vaatlejad märkasid pühapäeval Paides toimuval Keskerakonna erakorralise kongressil hümni laulmise ajal, et Mihhail Kõlvartit toetav Siret Kotka muidu piitspeenike piht on silmanähtavalt kosunud, mida rõhutas ka puuderroosa ampiirlõikeline kleit. Kotka kinnitab Õhtulehele, et talle on põhjust lapseootuse puhul õnne soovida!