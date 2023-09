Madonna uued fotod tekitasid fännides taas muret tema tervise pärast

65aastase lauljanna mänedžer Guy Oseary paljastas 29. juunil, et superstaar oli olnud bakteriaalse infektsiooni tõttu intensiivravil. Kõmuväljaanded kirjutasid toona, et Madonna oli leitud oma New Yorgi kodust teadvusetuna ning teda tuli intubeerida. Väidetavalt süstis kiirabi kuue lapse emale Narcani, mida tavaliselt kasutatakse üledooside puhul, kuid tema puhul tehtud seda septilise šoki tõttu. Anonüümseks jääda soovinud lähedale rääkis Daily Mailile, et nad olid valmis juba kõige hullemaks - selleks, et arstidel ei õnnestu Madonna elu päästa.