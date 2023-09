Soome plastikakirurg Jyri Hukki: Eestis kiputakse kiirustama ning arstidel ei jagu patsientide jaoks piisavalt palju aega

Üle 30 aasta kirurgina tegutsenud, praegu ka Eestis töötav Soome arst professor Jyri Hukki vastab küsimusele „Kas ta on alati unistanud arstiks saada?“ muiates - see on küsimus, millele on ilmselt iga koolipoiss pidanud vastama. Ta tunnistab, et arstiks saamine oli pigem praktiline valik, kuid just selles leidis ta oma kutsumuse. Kirurgia, eriti plastiline- ja rekonstruktiivkirurgia, on tema tõeline kutsumus. Miks küll ja mille poolest on erinevad Soome ja Eesti kliinikute töömeetodid?