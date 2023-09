VIDEO | KERGE UURIB ELU | Mihhail Kõlvart: „Viimase paari nädala jooksul inimesi hirmutatakse sellega, et Kõlvartist võib saada peaminister.“

Millest see tuleb, et keskerakondlastele küll sobivad hääled, mida Mihhail Kõlvart valimistel kogub, aga erakonna juhiks teda paljud ei taha? Milline võiks olla Kõlvarti ja Kiige kohtumine tatamil ja kas poliitikud on noores eas põrganud kokku ka Lasnamäe tänavail? Kuidas vältida tööle sõites ummikuid? Sellest kõigest räägib Mihhail Kõlvart, Tallinna linnapea, kes kandideerib pühapäevasel kongressil Keskerakonna esimeheks.