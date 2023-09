Holger Marjamaa: suurlinnas, nagu New York, võid alguses peksa saada. See linn vaatab, kas tõused püsti või mitte

Maailma absoluutsesse tippu kuuluv Holger Marjamaa ütleb, et tee sinna pole võrreldav liivarannal jalutamisega. „See tee on olnud krobeline, millel on väga palju kruusa. Ometi olen juba väiksest peale võtnud ette raskemad metsasihid. Tahan elada nii, et ma midagi ei kahetseks. Et vanemast peast ei hakkaks piinama, miks ma ei teinud seda või teist. Elu on minu meelest palju värvilisem ja ilusam just siis, kui sa võtad ette metsarajad ja mitte maanteed.