Rihanna pani teisele lapsele raju nime

Barbadoselt pärit poptäht ja tema räpparist elukaaslane A$AP Rocky sai 1. augustil poja, kelle nimi on väljaande The Blast teatel Riot Rose. Riot tähendab inglise keeles mässu, Rose roosi. Daily Mail märgib, et ka Rocky hiljutine pala, milles lõi kaasa Pharrell Williams, kandis pealkirja „Riot“.