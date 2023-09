KOLETIS: „Kuumade 70ndate“ täht mõisteti vägistamiste eest 30 aastaks vangi

Los Angelese vandekohus mõistis 47aastase Mastersoni suve algul süüdi kahes vägistamissüüdistuses kolmest. Süüdistuste kohaselt leidsid vägistamised aset aastatel 2001-2003 Mastersoni Hollywoodi kodus. Prokurör toonitas, et teletäht oli lootnud, et positsioon saientoloogiakiriku ladviku hulgas päästab ta kohtu ette toomisest ja süüdimõistmisest. Mitu naist kinnitas, et nad olid aastaid kuritegudest vaikinud, sest kiriku ametnikud manitsesid neid, et nad vägistamisest politseisse ei teataks.