ÕL VIDEO | Kaubamaja juht Erkki Laugus: suvel oli Tallinnas üllatavalt palju turiste, kes aitasid ettevõttele tulemust teha

„Kindlasti tee-ehitus on mõjutanud kõiki, kes me kesklinnas toimetame. Inimesed käivad harvemini linnas ja kuulavad hästi palju, mis neile öeldakse. Kui öeldakse, et ärge linna tulge, siis inimesed ei tulegi,“ räägib Kaubamaja juht Erkki Laugus. Kuidas on see aga mõjutanud suurpoe käivet?