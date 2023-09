HÜVA NÕU | Kui lapsel on rühivead juba tekkinud, mida siis teha?

Suvi on läbi, september alanud ja kooliaasta jälle täies hoos. Sellega seoses on vanematel oluline jälgida, et lapsed teeksid kodutöid ergonoomiliselt ja ei tekiks rühivead. Kiropraktik ja manuaalterapeut Priit Kõrve paneb südamele, et eriti oluline on laste kasvuspurdi aeg ja sellele järgnev periood, kus kõige sagedamini kujunevad välja rühivead, sealhulgas skolioos. Ta annab nõu, mida jälgida, kuidas lapse kehaasendit sättida ja kodus õppida.