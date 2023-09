ÕL VIDEO | Stiilne näitleja Tambet Tuisk: mulle meeldib väga enda lapsele riideid osta

Kaubamaja moepeo õhtujuht Tambet meenutab, et tema esimene ost siit poest jääb rohkem kui 20 aasta taha ja kaubaks läks toona kikilips. Stilist Karolin Kuusik passitas sel korral näitlejale jalga autopiltidega rohekad püksid. „Mõnusad toonid ja hästi hea on nendega olla,“ hindab Tambet. „Me oleme nii palju koos töötanud, ta teab, et naudin mugavust ja samas sellist vimkat, maasikat või…. elegantset lihtsust!“