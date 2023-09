Laupäeval alustab India suurfilm „Sõdur“, mille esilinastusel on kohal ka India suursaadik Ajaneesh Kumar

Kino Artis on viimasel aastal toonud eksklusiivsete seanssidena (#indiafilmideestis) ekraanile juba mitmeid uusi India filme. „Oleme varem näidanud filme nagu „Pr Chatterjee vs Norra“, „Ponniyin Selvan: Osa II“, „Gadar 2“, „King of Kotha“ ja „RDX: Robert Dony Xavier,“ tutvustab India filmide programmi Artise kino programmijuht Ra Ragnar Novod, lisades: „Oleme pühendunud India filmide mitmekesisuse ja kvaliteedi esitlemisele Eesti publikule ning teatame rõõmuga, et tulemas on veelgi rohkem põnevaid India filme, sh “Maidaan".“