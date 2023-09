ARVUSTUS | Otsetee pankrotini. „Vaba raha“ on nagu krüptovaluuta – väärtust ei tooda ja rikkaks ei tee, kuid vähemalt idee on hea

Rain Rannu on suure kirega filmimees, kes selgelt armastab kogu filmi loomise protsessi. Kahjuks ainult kirest ei piisa. Film vajab lisaks liikuvale pildile ka lugu, karaktereid ja sõnumit ning siin on Rannu filmidel tõsine probleem. Muidugi on võimalik teha suurepärast filmi ilma loo, karakteri või sõnumita, kuid sellisel juhul on vaja midagi muud sellises koguses, et katab ära puuduva osa mujalt. Kahjuks see variant ei tule hetkel kõne alla, seega tulemuseks on filmid, mis parimal päeval saavad kommentaariks „kõlbas küll“ või „täiesti ok“. „Vaba raha“ ei ole kindlasti halb film, vaid pigem lihtsalt mõttetu.