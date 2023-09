ÕL VIDEO | KONTORITÖÖ JÄÄB SELJATAHA! Vabakutseliseks meelelahutajaks hakanud Andreas Melts: alguses tundsin, et petan inimesi oma loodud karakteriga

„Ma olen aja jooksul tulnud aina lähemale päris Andreasele. See koomiku-Andrease mask kõlas alguses minu jaoks kuidagi halvasti, et nüüd ma panen endale maski ette, teen mingit karakterit, astun välja ja petan kas vaatajaid või iseennast. Aga lõppkokkuvõttes paneb ju igaüks, kes teeb mingit nalja või on muusik, selle maski ette või kehastab ennast selles teises rollis,“ jagab meelelahutaja Andreas Melts, kes tegi tavatööga lõpparve ja hakkas vabakutseliseks.