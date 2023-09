ÕL VIDEO | ÄRATAS INVESTORITE TÄHELEPANU! Sõidud Raivo Heina helikopteris ja naljavideod koos jõuka Rahakratiga. Kes on Andreas Melts?

„Olen aru saanud, et inimesed tajuvad teise inimese enesekindlust. See on see, mis tõmbab. Kui ütled midagi ülisuure enesekindlusega, siis jäävad inimesed sind uskuma. See on see, mida mina saan anda läbi huumori,“ mõtiskleb meelelahutaja Andreas Melts, millega ta enda ümber edukaid ja sihikindlaid inimesi tõmbab.