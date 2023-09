Rolling Stones annab üle 18 aasta välja uute lauludega plaadi

Rollingute viimane uue materjaliga plaat ilmus 2005. aastal. Ühtlasi on „Hackney Diamonds“ esimene album pärast trummar Charlie Wattsi surma. 80aastane Watts suri 2021. aastal enne Rolling Stonesi 60. aastapäeva turnee algust kõrivähki. „Charlie surmast saadik on kõik teistmoodi olnud, ta on meie neljas liige,“ ütles Richards. „Muidugi tunneme me temast puudust.“