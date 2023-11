PALJU ÕNNE! PUUDUTA MIND 300. SAADE! | Anu Pahka: vaatan meie tervendajate ja nõidade peale nüüd hoopis teise pilguga, mõnikord on isegi häbi öelda, et olen šamaan

Juhhuuu, 300. saade! See on tõepoolest saavutus! Anu Pahka, sina aitasid meid ka saaate nime valikul, mäletad?

Ma ei mäletagi täpselt, aga igasuguseid variante lendas õhus ja meie peakestes ringi. Lõpuks jäi ikkagi „Puuduta mind“ - et see saade hõlmaks kõike ja kõiki. Et teemad puudutaks inimeste südameid. Eks sellepärast saigi selline huvitav nimi valitud. „Olen pikkade tegutsemisaastatega ikka väga palju saanud ülevalt poolt informatsiooni. Vaatan meie tervendajate, šamaanide ja nõidade peale absoluutselt teise pilguga. Mul on mõnikord isegi häbi öelda, et ma olen šamaan.“

