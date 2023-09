SUHE LÄBI: 83aastase Al Pacino noor pruut nõuab nende beebi täit hooldusõigust

Pacinol on varasemast kolm järeltulijat. Kõmuline suhe noore kaunitariga tipnes 6. juunil ühise poja Romani sünniga. Kuid New Yorgi kõmulehe andmeil andis Noor kolmapäeval Los Angelese kohtusse sisse lapse hooldusõigust puudutava taotluse. New York Post märgib, et füüsilise hooldusõiguse määramist kasutavad tihtipeale sellised lastega paarid, kes pole abielus, et panna paika lapse hooldusõigus, külastusõigus ja elatisraha.