ÕL VIDEO | TEISE NOORUSE ILU JA VALU! Uues tõsielusaates armastust otsiv Missis Estonia: kandidaatidest puudust ei ole, aga raske on leida seda õiget

„Minu elus on alati vaja sellist põnevust, et mul oleks huvitav. Kuna Missis Estonia intervjuudest on läbi käinud, et ma olen üksi, oli hea mulle pakkuda seda. Kuna olen spontaanne, siis mõtlesin, et mis siis ikka, teeme ära!“ jagas nelja lapse ema Renne, kes otsustas pärast pikka kaalumist saates osaleda.