ÕPETAJA ROLLIST ÕPILASE ROLLI! Jürgen Rooste alustab magistriõpinguid: tunnen, et mu teekond kirjanduses on pooleli

Mõte õppima asuda on Jürgenit pikalt kummitanud. Aga lõplik samm sai astutud nii-öelda olude sunnil. Nimelt otsustas haridusministeerium juunis, et temasugused bakalaureusekraadiga ja läbimata õpetajakoolitusega – sellest on küll suurem jagu kunagi tehtud, lisaks on aja jooksul tööd tehtud mitmes koolis – inimesed tuleb pooleteiseks kuuks nii--öelda tänavale saata. „Sääraseid on õpetajapuuduses vaevlevas Eestis muidugi päris palju,“ möönab mees kahetsusega.