VIDEO | Maniakaalne fännitar on Eurovisioni-staari Rybaki elu põrguks teinud

Praegu Los Angeleses elav Valgevene päritolu Norra muusik räägib videos, et naisfänn on teda iga päev ahistanud juba pikka aega. „Vahel ilmub ta öösel mu maja juurde.“ Rybaki närvid on krussis. Sellises olukorras ei suuda ta kontserdituurigi korraldada, uue muusika loomisest kõnelemata.