ÜKS SAATUSEHOOP TEISE JÄREL: iluprotseduuridest sandistatud Linda Evangelista heitleb vähiga

Mullu septembris naasis omaaegne supermodell Linda Evangelista (58) üle 15 aasta moepoodiumile - ta oli untsuläinud iluprotseduuri tõttu aastaid erakuelu elanud. Publik tervitas majesteetlikku Lindat ovatsioonidega. Nüüd aga tunnistab legendaarne kaunitar, et on viis aastat vähiga heidelnud. „Ma ei sure sellesse!“ uskus 16aastase poja ema radikaalse lõikuse järel. Kuid kasvaja naasis.