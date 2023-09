FOTOUUDIS | Viga parandatud! Ita Everi hauakivi sai korrektse sünniaasta

Möödunud nädalavahetusel kirjutas Õhtuleht, et augusti hakul igavikuteele lahkunud näitlejanna hauakivile on sattunud kahetsusväärne viga – sinna oli graveeritud 1937, ehkki näitlejanna sündis tegelikult aastal 1931. Nüüd on viimaks see viga parandatud ning primadonna hauakivile on märgitud korrektne sünniaasta.