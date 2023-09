ARVUSTUS | Seikluskomöödia „Vaba raha“ püüab raha- ja krüptohullust humoorikalt pihtide vahele võtta, ent pesemata pesult mõtteid eemale ei peleta

Eestlased pole olnud vast kunagi nõnda rahatargad kui seda praegusel ajal. Kes investeerimisest mitte midagi ei tea ega kuulnud pole, on selles laias laastus ise süüdi: rahatarkust surub nii uksest kui aknast. Teema kõnetab tulihingeliselt kõiki: neid, kes asjas sees, noogutavad kaasa ja jagavad kogemusi. Need, kes rahateemad justkui üldse ei huvita, on laias laastus vaid laisad ja lollid. Seega raha ja krüptobuumi pilav mängufilm on vägagi päevakohane, sest keda see va krõbisev tänapäeval ikka külmaks jätab?